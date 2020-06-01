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Sivas, ekmeklik buğday üretiminde 5'inci sırada

Türkiye’de 2019 yılı ekmeklik buğday üretimine ilişkin veriler açıklandı.

Türkiye'de 2019 yılı ekmeklik buğday üretimine ilişkin veriler açıklandı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl içerisinde 15 milyon 850 bin ton ekmeklik buğday üretildi. Sivas; 523 bin 687 ton ile en fazla ekmeklik buğdayın üretildiği 5'inci olarak kayıtlara geçti.


Türkiye'de 2019 yılında ekmeklik buğday üretiminin en fazla olduğu il bir milyon 271 bin 728 ton ile Konya oldu. Konya'yı 981 bin 611 ton ile Ankara, 857 bin 20 ton ile Tekirdağ, 757 bin 671 ton ile Diyarbakır, 523 bin 687 ton ile Sivas, 502 bin 378 ton ile Adana, 501 bin 362 ton ile Eskişehir, 497 bin 94 ton ile Edirne, 467 bin 149 ton ile Kırklareli, 442 bin 933 ton ile de Çorum takip etti.

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