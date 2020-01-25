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Sivas eksi 13 derece ile buz tuttu

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düşmesi hayatı güçleştirdi.

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düşmesi hayatı güçleştirdi.


Sivas'ta kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Göletler dondu. Şehir merkezinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Meraküm mevkisine kar sürgünü etkili oldu. Karla kaplanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Sivaslılar soğuk havanın etkisini hissettirdiğini belirtirken dondurucu soğuğa alışkın olduklarını söylediler.

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