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Sivas-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ile otomobilin çarpışması sonucu kapanan Sivas-Erzincan karayolu yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.



Kent genelinde etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Erzincan karayolunda tırın dorsesinin buzlanma nedeniyle otomobile çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Kent merkezinden gelen greyderin çalışması soncu tır bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri trafiğe kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı.

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