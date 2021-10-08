Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor

Sivas Et Kombinasında 2021 yılında bu güne kadar 846 hayvan kesimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Güler, son 1 aydır pastırma üretimine de başladıklarını belirtti.

Güler, “Et Süt Kurumu olarak 2021 yılında 846 adet hayvan kesimi gerçekleştirildi. Genel itibariyle günlük 2,5 ton civarında kavurma üretimimiz gerçekleşiyor. Son 1 ayda faaliyete geçtiğimiz tüm Et Süt Kurumu mağazalarında ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılmak üzere yaklaşık her gün 250-300 kilogram da pastırma üretimimiz gerçekleşiyor. Daha önce Sincan kombinamızda gerçekleşen pastırma üretimi Sivas'a nakledildi ve şu anda haftalık bin 500 kilogram pastırma üretimiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.