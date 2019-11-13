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Sivas ev sahipliği yaptı

Sivas “Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım Yarışmalarına” ev sahipliği yaptı.

32 takım ve 130 sporcunun katılımı ile düzenlenen turnuvada dereceye giren ekiplere madalya ve kupa takdim edildi.


Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım Yarışmaları” sona erdi. Sivas'ın ev sahipliği yaptığı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi yıldızlar takım yarışmaları 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirildi.


2 gün süren heyecan dolu masa tenisi maçlarında sporcular kıyasıya mücadele ederek, dereceye girebilmek için ter döktü.


Sivas'ta yapılan Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi yıldızlar takım yarışmalarına 32 takım ve yaklaşık 130 sporcu katılım sağladı.


Masa tenisi maçlarının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya, takımlara ise kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Masa Tenisi İl Temsilcisi Muhammed Kuşçu, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yetkilileri, hakemler ve antrenörler takdim etti.

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