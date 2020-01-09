Sivas Gazeteciler Derneğinden 10 Ocak Mesajı

Halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan basının, insan haklarının en önemli güvencelerinden birini teşkil ettiğini belirten Üngör, “Bilindiği üzere 10 Ocak 1961, 212 Sayılı Basın İş Kanunu ile gazetecilerin ve çalışma koşullarının bir statüye kavuştuğu gündür. Gazetecilerin maaşları, çalışma koşulları ve daha önemlisi basın özgürlüğü bu yasa ile güvence altına alınmıştır. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Halkın haber alma hakkı ancak basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür” dedi.

Basın mensuplarının toplumun her türlü sorunlarının yanı sıra ülke gündemine ilişkin gelişmelerin ve haberlerin kamuoyuna duyurulmasında aracı olduğunu belirten Üngör, “Kişilerin haber alma özgürlüğünü sağlamakta ve kamuoyu oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda basın mensuplarına düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığımız topluma yabancılaşmadan kitle iletişimine katkıda bulunmaktır. Toplumun doğru bilgilendirilmesi önemli bir yer teşkil ederken, bunu mümkün kılabilmek için ise bağımsız ve özgür bir basına ihtiyaç olduğunu da özellikle vurgulamak isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Gazeteciler Derneği olarak çalışan ve çalışamayan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak gününü kutluyor, kalan ömürlerini sağlık ve mutluluk içinde geçirmelerini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.