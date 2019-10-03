Sivas Gazi Lisesi'nden galibiyetli provası

Lig takımlarından Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı, Sivas kampı dahilinde 3. Lig takımlarından Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 Sivas temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı teknik direktörü Nevzat Ercanlı, ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıktı. Çekişmeli geçen müsabakada 2-1 Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, Sivas bu galibiyetle lig öncesi moral buldu. Kayseri Başakpınar Stadyumunda oynanan müsabakada her iki takım da futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.