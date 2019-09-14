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Sivas Gençlikspor'dan yeni sezon öncesi toplantı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yeni sezon öncesi istişare ve koordinasyon toplantısında gençlik merkezi ve şube müdürleriyle buluştu.


KYK Sosyal tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yeni sezonda yapılacak olan faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler aldı.


Tunç, gençlik merkezi müdürleri ve şube müdürlerine ‘Spor Sivas'ın bu senede aralıksız devam edeceğinden bahsederek, geleceğin teminatı olan çocukları spora yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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