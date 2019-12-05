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Sivas güne beyaz örtü altında uyandı

Sivas il merkezine mevsimin ilk karı düştü.


Sivas'ta bir süredir yüksek kesimlerde kendini gösteren kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı. İl genelinde 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan kar yağışı Sivas'ın tüm ilçelerinde de etkisini gösterdi.

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