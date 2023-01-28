Sivas hasret kaldığı kara kavuştu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas'ta kar yağışı etkili oldu. Termometrelerin sıfırın altına 2 dereceyi gösterdiği şehirde kara hasret kalan Sivaslılar güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken Sivaslılar kar yağışına sevindiklerini söyledi. Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesi Kayadibi köyünde de etkisini gösteren kar yağışı köyde sevinçle karşılandı. Köy muhtarı Vedat Çelebi, beklenen kışın geçte olsa geldiğini söyleyerek mutlu olduklarını ifade etti.