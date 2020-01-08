Sivas ihracatta 51'inci sırada yer aldı

2018 yılında 83 milyon 4 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Sivas'tan 2019 yılında 6 milyon 15 bin dolarlık düşüşle 76 milyon 989 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilebildi. Sivas geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirdiği bu ihracat rakamlarıyla 81 il içerisinde 51'inci sırada kendine yer bulabildi.

Sivas'ta 2019 yılında gerçekleştirilen 76 milyon 989 bin dolarlık ihracatın aylara göre dağılımı Ocak ayında 5 milyon 594 bin dolar, Şubat ayında 5 milyon 379 bin dolar, Mart ayında 7 milyon 834 bin dolar, Nisan ayında 7 milyon 273 bin dolar, Mayıs ayında 8 milyon 739 bin dolar, Haziran ayında 3 milyon 577 bin dolar, Temmuz ayında 6 milyon 344 bin dolar, Ağustos ayında 4 milyon 970 bin dolar, Eylül ayında 6 milyon 938 bin dolar, Ekim ayında 6 milyon 4 bin dolar, Kasım ayında 5 milyon 658 bin dolar, Aralık ayında ise 8 milyon 679 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En Fazla İhracat Çin'e Gerçekleştirildi

Sivas'ın 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 16 milyon 619 bin dolar ile Çin oldu. Çin'i 10 milyon 233 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 5 milyon 263 bin dolar ile Almanya, 3 milyon 896 bin dolar ile Suudi Arabistan, 2 milyon 923 bin dolarla da İsveç izledi.