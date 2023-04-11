Sivas ihracatta 54'üncü sırada yer aldı

Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde 23 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sivas bu ihracat verileriyle 81 il arasında 54'üncü sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023'ün Ocak-Mart aylarına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde 23 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sivas bu verilerle ihracatta 81 il arasında 54. sırada yer aldı. Sivas'ta 2023'ün ilk çeyreğinde en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ay 8 milyon 833 bin dolar ile Mart oldu; Ocak'ta 7 milyon 385 bin dolar, Şubat'ta ise 7 milyon 89 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.