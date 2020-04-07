Sivas ihracatta kan kaybetti

TİM verilerine göre Sivas'ta ihracat rakamları 2020'nin Ocak-Mart döneminde 2019'un aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

2019 yılında Ocak ayında 5 milyon 657 bin dolar, Şubat ayında 5 milyon 684 bin dolar, Mart ayında ise 7 milyon 834 bin dolar olmak üzere 19 milyon 175 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Sivas'ta 2020 yılının ilk çeyreğinde 15 milyon 969 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilebildi.

İhracat Mart ayında dibe vurdu

Kentte 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılan 15 milyon 969 bin dolarlık ihracatın 5 milyon 778 bin doları Ocak ayında, 5 milyon 499 bin doları Şubat ayında, 4 milyon 692 bin doları ise Mart ayında gerçekleşti.