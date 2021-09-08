Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; “El ele vererek bu süreci yürüteceğiz”

Aslan'ın talimatıyla il merkezinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri, ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürleri ve idareciler de eş zamanlı olarak sahaya inerek okullarda alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İlk ziyaretini Malazgirt İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokuluna gerçekleştiren Aslan, okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Aslan, “Öğrencilerimiz okulu, sizler de öğrencilerimizi özlediniz. Okullarımızın açık kalması ve yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ‘Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' bizim için çok önemli bir yol göstericidir. Bu rehber doğrultusunda hareket etmeli; maske, mesafe ve temizlik kurallarına da özen göstermeliyiz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımızla el ele vererek bu süreci yürütecek ve okullarımızın güvenle eğitim-öğretime devam edebilmesi için gayret göstereceğiz” dedi.

Daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Aslan, öğrencilerden maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini istedi.

“Sizler bu konuda büyüklerinize de örnek olacaksınız” diyen Aslan; “Okulunuzu ne kadar çok özlediğinizi biliyorum. Eğer yüz yüze eğitimin devam etmesini, okul ve arkadaşlarımızdan ayrı kalmamayı istiyor isek tüm tedbirlere uymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Derslerinize iyi çalışın”

Öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen Aslan; “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Derslerinize iyi çalışın. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olun. Zaman, çok hızlı akıp gidiyor. Bugün bizim bulunduğumuz yerlerde yarın sizler olacak ve ülkemizin geleceğinizi sizler belirleyeceksiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz.” dedi.

Daha sonra Şehit Onbaşı Ramazan Nayır İmam Hatip Ortaokulu ve Çayboyu Ortaokulunu ziyaret eden Aslan, okullarda alınan tedbirleri yerinde inceledi. Çayboyu Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, salgın tedbirlerine gösterilen hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti. Bir süre öğretmenlerle sohbet ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Aslan, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Aslan; “Okulunuzun temizliği ve sizlerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanız beni çok mutlu etti. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Bizler elbette ki bir takım tedbirler alıyor ve uyguluyoruz. Ancak alınan tedbirler kadar bu tedbirlere uymak da çok önemli. Bugün tüm idareci arkadaşlarımızla sizlere daha sağlıklı bir ortamda eğitim verebilmek için sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Alınan tedbirleri yerinde inceliyor varsa eksiklikler bunların ivedilikle ortadan kaldırılması için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.