Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı: “Yüz yüze eğitime hazırız”

Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa şube müdürleri de katıldı.

Toplantı, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi değerlendirme sunumu ile başladı. Proje koordinatörü Serdar Öcal tarafından gerçekleştirilen sunumda ilçelerin 2019-2020 LGS başarı durumu ile proje kapsamında gerçekleştirilen hazırbulunuşluk ve izleme sınavlarına ilişkin başarı grafikleri üzerinden değerlendirmelerde bulunuldu. Öcal, KÖPRÜ Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

“Arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız”

Projenin Sivas'ın eğitim başarısına önemli bir katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Savaşçı; LGS'de önemli bir başarı yakalandığını bu yıl gerçekleştirilecek sınav için de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Sivas'ın 2021'de de LGS'de önemli bir başarı yakalayacağına inandığını belirten Savaşçı, proje kapsamına YKS'ye hazırlanan öğrencilerin de alındığını hatırlatarak "İnşallah YKS'de de arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız" dedi.

"YKS son prova" sınavı gerçekleştirilecek

KÖPRÜ Akademi Projesi kapsamında YKS'ye girecek öğrenciler için ÖSYM ile aynı formatta "YKS Son Prova" sınavı gerçekleştirileceğini kaydeden Savaşçı, 22-23 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan sınav için başvuruların 1-31 Mart tarihleri arasında http://sivasodm.meb.gov.tr adresinden alınacağını söyledi.

Kademeli normalleşme ile birlikte kısmen başlayacak olan yüz yüze eğitime ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulunan Savaşçı, ilçe milli eğitim müdürlerinden MEB ve TSE tarafından hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na uygun olarak tüm hazırlıkların yapılmasını istedi.

İl Müdürü Savaşçı, "Sivas olarak tüm kademelerimizde yüz yüze eğitime hazırız. Bu konuda titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ancak, tüm hazırlıklarımızı sürekli olarak gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bütün okullarımızı tek tek gezip son durumu ve varsa eksik hususları yerinde tespit edip gereken çalışmayı yapalım" dedi.

Yüz yüze eğitim sürecinin yol haritasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Savaşçı, ilçe milli eğitim müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi. Toplantının son bölümünde şube müdürleri sorumluluk alanlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.