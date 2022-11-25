Sivas İl Özel İdaresi 2023 yılı bütçesi 500 milyon TL olarak belirlendi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının son birleşimine katıldı. 20 gün boyunca birçok gündem maddesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantılarında, İl Özel İdaresi'nin 2023 yılı yatırım bütçesi 500 Milyon TL olarak belirlendi.

"İl Özel İdaresi ile İl Genel Meclisi arasında uyumlu bir çalışma örneği sergileniyor"

İl Özel İdaresi ile İl Genel Meclisi arasında uyumlu bir çalışma örneği sergilendiğini ifade eden Vali Şimşek, “İl Özel İdaremiz yaptığı çalışmalarla her zaman ülke genelinde ön sıralarda yer almıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ek bütçe ile bu rakamı daha üst noktalara taşıyacağız. Hiç kuşkusuz Cumhuriyetimizin 100. yılında da kırsalımız başta olmak üzere diğer tüm sektörlerde nitelikli ve önemli projelerle verimli bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.

"İl Genel Meclisimiz bugüne kadar güzel çalışmalara imza atmıştır"

Bütçenin planlama, öngörebilme ve hesap verebilmenin en önemli aşamalarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Şimşek, “Ülkemizin sahip olduğu tüm kaynakları ortak bir anlayış çerçevesinde belirlenmiş hedeflere yöneltebilmek ancak iyi bir bütçe planlaması ile mümkündür. Ancak bu surette fırsatları milletimizin kazancına dönüştüren, refahı ve adil bölüşümü her şeyin üzerinde tutan bir yönetim anlayışını hakim kılabiliriz. Elbette ki İl Genel Meclisimiz de bu doğrultuda bugüne kadar güzel çalışmalara imza atmıştır” şeklinde konuştu.

"İl Özel İdaremiz sadece yol, kanalizasyon veya köprü yapan bir kurum değil "

“Sivas İl Özel İdaresi'nin, en büyük hedefi önceliğe ve ihtiyaca göre kırsala hizmet götürmektir” İfadelerini kullanan Vali Yılmaz Şimşek, “Hiç kuşku yok ki İl Özel İdaremiz sadece yol, kanalizasyon veya köprü yapan bir kurum değil Sivas'ın her sektörde lokomotif gücü ve vizyon belirleyen kurumudur. Gerek geçmişte gerekse bugün İl Özel İdaremizin Sivas'a kazandırdığı yatırımlara baktığımızda, eğitimden turizme, tarımdan sanayiye hemen her alanda var olduğunu net bir biçimde görebiliyoruz. Sizlerin de bildiği üzere 2023 yılı için bütçemiz az önce de kararlaştırıldı, 500 milyon TL olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanlarına teşekkür belgesi vererek başarılar diledi. Kasım ayı toplantıları hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.