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Sivas, ilk 10'a adını yazdırdı

Sivas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara en çok ulaşılan ve başarı sağlanan iller arasında yer aldı.

Sivas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara en çok ulaşılan ve başarı sağlanan iller arasında yer aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen seferberliğin istatistiklerinden elde edilen bilgilere göre ülke genelinde okuma-yazma bilmeyen nüfusa en çok temas edilen ve başarı sağlanan ilk 10 il sırasıyla Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Bitlis, Elazığ, Antalya, Sivas, Giresun ve Çanakkale olarak kayıtlara geçti.


Bakanlık verilerine göre Sivas'ta okuma-yazma bilmeyen 30 bin 405 kişiden 13 bin 355'i "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında okuma-yazma öğrendi. Diğer yandan Sivas, Okuryazarlık Seferberliği çerçevesinde kurslara en fazla katılımın sağlandığı iller arasında da yer aldı.

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