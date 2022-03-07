İhlas Haber Ajansı

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Sivas ilk 10'da yer aldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihlerinde il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.


Sivas'ta 12-18 Şubat'ta 476,48 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 19-25 Şubat tarihlerinde 537'ye yükseldi. Sivas bu verilerle vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.


19-25 Şubat tarihlerinde vaka yoğunluğu en fazla artan 10 il Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olarak açıklandı.

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