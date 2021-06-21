Sivas işlenen tarım alanında 4'üncü sırada

Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ikinci şehri olan Sivas; işlenen tarım alanı sıralamasında Konya, Ankara ve Şanlıurfa'nın ardından gelerek 4'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'de 2020 yılında 231 milyon 363 bin 961 dekar alan işlendi. En fazla işlenen tarım alanı listesinin zirvesinde 18 milyon 590 bin 788 dekar ile Konya yer aldı. Konya'yı 11 milyon 524 bin 26 dekar ile Ankara, 10 milyon 496 bin 678 dekar ile Şanlıurfa, 7 milyon 881 bin 47 dekar ile Sivas, 6 milyon 229 bin 929 dekar ile Yozgat, 5 milyon 718 bin 89 dekar ile de Kayseri izledi.