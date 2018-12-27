Sivas Jandarma'dan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; uyuşturucu madde ticareti ve nitelikli hırsızlık suçlarını örgütlü olarak işleyen 12 kişiye yönelik, Sivas'ın Gemerek ilçesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda; 100 gram metamfetamin, 374 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 250 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar maddesi, 1 adet saksıya ekili kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 27 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi, jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 12 kişiden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişinin tutuksuz olarak yargılanmaları sürecek.