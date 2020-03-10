Sivas Judo takımı finale yükseldi

Burdur'da düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final” müsabakalarında Sivas'ı temsil eden judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Genel klasmanda derece yapan Sivas ekibi, Türkiye finaline katılacak.

Burdur'da yapılan “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları” sona erdi. 2 gün boyunca Burdur Spor Salonunda yapılan heyecan dolu yarı final maçlarına birçok ilden yaklaşık 150 sporcu katılım sağladı.

Sivas'ı temsilen antrenörler Bekir Güzelimdağ, Hakan Cebeci nezdinde şampiyonaya katılan Sivas ekibi derece yapmayı başardı. 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan Sivas ekibi genel klasmanda derece yaparak Türkiye finallerinde Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente derece ile dönen sporcuları kutlayarak başarılar diledi.