İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Judo takımı finale yükseldi

Burdur’da düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final” müsabakalarında Sivas’ı temsil eden judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Burdur'da düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final” müsabakalarında Sivas'ı temsil eden judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Genel klasmanda derece yapan Sivas ekibi, Türkiye finaline katılacak.


Burdur'da yapılan “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları” sona erdi. 2 gün boyunca Burdur Spor Salonunda yapılan heyecan dolu yarı final maçlarına birçok ilden yaklaşık 150 sporcu katılım sağladı.


Sivas'ı temsilen antrenörler Bekir Güzelimdağ, Hakan Cebeci nezdinde şampiyonaya katılan Sivas ekibi derece yapmayı başardı. 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan Sivas ekibi genel klasmanda derece yaparak Türkiye finallerinde Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente derece ile dönen sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.