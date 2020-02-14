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Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 araç, 350 personel ve özel sektörden kiralanan 10 iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sivas kent merkezinde üç gündür etkili ola kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 70 araç, 350 personel ve özel sektörden kiralanan 10 iş makinesi ile şehir merkezinde 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak ana arterlere yoğunlaşan ekipler, mahalleler ve ara sokaklarda da kar temizliğini hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yakından takip ediyor.

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