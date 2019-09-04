Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü

yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 4 Eylül yıl dönümü kutlama etkinlikleri aylar öncesinden başlayan etkinliklerle kutlanmaktaydı. Bugün ise Kongre Müzesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Sivas Halayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehter Takımının gösterisi ile başladı.

Etkinliklerde ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Kongre ve Etnografya müzesi ziyaret edildi.