Sivas merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen ve 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ/PDY'nin Sivas'ta yürüttüğü güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalarda eşlerinin cezaevinde bulunan ve çocuklarının bakımı ve mağduriyet yaşamaları amacıyla serbest bırakılan kadınların örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Yapılan çalışmada örgüt mensuplarınca aile yakınları cezaevinde bulunan ve örgüt ile irtibat halinde olan şahıslara maddi yardımlarda bulunduğu, il dışından cezaevi görüş günlerinde Sivas'a gelen şahısların konaklama, ulaştırma gibi ihtiyaçların örgüt üyelerince karşılandığı, şahısların birbiriyle iletişim halinde olduğu, gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandığı, örgüt mensuplarının ailelerine elden, kurye, kargo ve resmi olmayan yollardan para yardımında bulundukları, Kayseri ilinde de örgüt mensuplarıyla buluşup para alışverişi yaptıkları, gaygubet evlerinde gizlenerek örgütsel bağ ve hiyerarşik yapıyı sürdürme gayreti içerisinde oldukları tespit edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri Sivas merkez, Gürün ve Şarkışla ilçeleri ile Kayseri, Erzincan ve Aydın illerinde 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18'i kadın 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca Sivas ilinde örgüt üyesi öğrencilerin kaldığı tespit edilen bir evde de şüpheliler dışında 2 örgüt üyesi daha yakalandı. Kayseri'de de tespit edilen 4 gaygubet evinde de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyalarında firari durumda bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 30'u işlemleri için Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Kayseri'de gaygubet evinde yakalan iki kişi ise Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tespit edildi.Firari olan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

9 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün sabah saatlerinde de emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.