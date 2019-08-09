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Sivas Müftüsü Akkuş, mezbahaları ziyaret etti

Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Kurban Bayramı öncesi kentte faaliyet gösteren özel mezbahaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nun da bulunduğu ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Müftü Akkuş, “Kurban ibadeti Allah'a yakınlaşmanın ifadesidir. Kurban ibadetini yerine getirirken dikkat edilmeli gereken en önemli hususlardan birisi hayvana acı çektirilmemesi ve eziyet edilmemesidir. Vatandaşlarımız bu noktada hayvanlarını ehil kişilere kestirmelidir” dedi.


Kesim tesislerinde din görevlilerinin de hazır olacağını ifade eden Akkuş, “Din görevlilerimiz kurbanların tekbirler eşliğinde kesilmesini sağlayarak vatandaşlarımızdan kurban hakkında gelen soruları cevaplayacaklardır” diye konuştu.

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