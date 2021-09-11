Sivas Numune Hastanesine teşekkür belgesi

Hastaneler arasında Sivas Numune Hastanesi de yer aldı.

Sağlık Bakanlığı; anne bebek sağlığı hizmet sunumunda önemli bir yeri olan; Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi unvanlarını alarak Ulusal Anne Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı 11 sağlık tesisine teşekkür belgesi verdi. Teşekkür belgesi verilen sağlık kuruluşları arasında Sivas Numune Hastanesi de yer aldı.