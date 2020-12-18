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Sivas off-road kulübü üyelerinden kan bağışı

Sivas off-road kulübü üyeleri, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Sivas off-road kulübü üyeleri, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.


Sivas off-road üyeleri, salgın sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Türk Kızılay'ın kent meydanında bulunan noktasına gelen Sivas off-road üyeleri kan bağışında bulundular.


Sivas off-road kulübü başkanı Mehmet Şahin, pandemi sürecinde kan ve plazma bağışında bulunmanın önemli olduğunu belirterek vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

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