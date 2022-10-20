Sivas pastel tablo gibi

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda ortaya mest eden görüntüler çıktı.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan, Zara ilçesi ile Suşehri ilçesi arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi sonbaharda görenleri kendine hayran bıraktı. Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda doğa ayrı bir güzelliğe büründü. Pastel tabloları andıran görüntülerin oluştuğu geçit dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, geçide gelip herkesin bu manzarayı görmesi gerektiğini söyledi.