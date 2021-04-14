Sivas Sağlık Platformu'mdan saldırganlara tepki

Sivas Sağlık Platformu, Sivas'ta geçtiğimiz gece sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sivas'ta Numune Hastanesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda Gümüşdere köyünde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Y.Ö.'nün yakınları, A.Ü., G.Ö., M.Ö., A.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö., hastalarıyla ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp tıbbı cihazlara zarar verdi. Güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi üzerine 5 güvenlik görevlisi darp edilerek basit şekilde yaralandı. Meydana gelen saldırısı sonrası bugün hastane önünde toplanan Sivas Sağlık Platformu yaptıkları açıklamayla saldırganlara tepki gösterdi.

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Dr. Ömerül Faruk Güzelimdağ, sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Bilindiği üzere son bir yıldır yedi gün, yirmi dört saat bütün gücümüz, enerjimiz ve iyi niyetimizle dünyanın ve dolayısıyla milletimizin başına bela olan korona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hastalanıyoruz, ölüyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz. Tam da motivasyona ve halkımızın desteğine ihtiyaç duyduğumuz şu zor günlerde hiç olmaması gereken olayalar vuku buluyor. Yetkili makamların artık bu üzücü ve tahammül edilemeyen bir hal alan sağlıkta şiddete bir çözüm bulmalarını etkili, caydırıcı ve uygulanabilir bir yasanın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizler mesleğimizin gücü, önemi ve değerini biliyoruz. Bu salgın sürecinde dahi şiddete maruz kalınıyorsa her hastanın başına güvenlik görevlisi konulamayacağına göre, çözüm güvenliği artırmakta değil, sağlık çalışanına verilen değer ve sahiplenmeyle olacaktır. Lütfen bu farkındalığı artıracak ve toplumda karşılık bulacak, yasal düzenlemeler ve caydırıcı tedbirler ile sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilmelidir. Sağlık çalışanları olarak enerjimizi ve motivasyonumuzu kaybettik, yorgunuz ve çok üzgünüz” şeklinde konuştu.