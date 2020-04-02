Sivas Savcılığı asılsız iddiaları yalanladı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da sosyal medya hesabında paylaştığı, "50 koruma memurunun Sivas'taki KYK yurdunda karantina altına alındı" iddialarını yalanladı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya platformlarında 50 koruma memurunun Sivas'taki KYK yurdunda karantina altına alındı iddialarına cevap geldi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir kısım sosyal medya platformunda "Sivas KYK yurduna 50 İnfaz Koruma Memuru getirilerek karantina altına alınmış, farklı bir çok kaynaktan geldi bu bilgi, ceza evleri için her dakika gecikmedir diye diye dilimiz kurudu vebali, hukuki hesabı ağır olur" şeklinde yanıltıcı paylaşımlar yapılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Ülkemiz genelinde COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 30/03/2020 tarihinde Korona virüs Bilim Kurulunun ceza infaz kurumlarına yönelik tedbirler başlığı altındaki kararında " ceza infaz kurumlarında çalışan ve mahkumlar ile temas ihtimali olan infaz koruma memuru ve benzeri personelin , mümkün ise 14 günlük değilse en az 7 günlük vardiyalar şeklinde çalışmalarının sağlanması, bu kişilerin ceza infaz kurumu dışında geçirdiği zamanlarının yurt ve benzeri gibi önceden belirlenmiş ve hazırlanmış yerde izole olarak ikamet etmelerinin sağlanması " şeklindeki tavsiyesi ve bu tavsiyeye istinaden Adalet Bakanlığımızın talimatı üzerine ceza infaz kurumunda görev yapan infaz koruma memurlarının ceza infaz kurumu dışında geçirecekleri zamanlarını önceden belirlenmiş dezenfekte edilmiş ve gerekli sağlık personeli ve ekipmanlarıyla sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Bu şekilde personelin salgına yakalanma ihtimalini bertaraf etmek ve ceza infaz kurumuna göreve gittiğinde salgını kuruma taşıma ihtimalinin önüne geçmek amaçlanmıştır. İddia ediliği gibi ceza infaz kurumumuzda görev yapan infaz koruma ve benzeri personelin hiçbirinde COVID-19 rahatsızlığı bulunmamaktadır. İnfaz Kurumumuzdaki personelin mahallinde uygun görülen yerlerde izolasyonunu sağlanarak hem kendi sağlığı hem de hükümlü ve tutukluların salgından korunması amaçlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”