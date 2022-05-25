İhlas Haber Ajansı

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Sivas Sultan Şehir MTAL, eğitim merkezi kabul edildi

Sivas Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Yönetici Öğretmen Hareketlilik Programına "eğitim merkezi" olarak kabul edildi.

Sivas Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Yönetici Öğretmen Hareketlilik Programına "eğitim merkezi" olarak kabul edildi.


İlk eğitim grubu 20-23 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin değişik illerinden 10 okul müdürü olarak belirlendi. Merkezi olarak düzenlenecek kursta, "Döner Sermaye çerçevesinde Çikolata İmalat Süreci ve Ürünlerin Ticari Hale Getirilmesi" konusu Sultanşehir MTAL idareci ve öğretmenleri tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

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