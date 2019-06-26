Sivas tarımı için yeni bir soluk: SİVTAŞ

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekün bir kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Valilik ve Sivas Belediyesi öncülüğünde "Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi" adı altında yeni bir şirket kuruldu.

Kısa adı SİVTAŞ olan şirketin kuruluş sözleşmesi imzalanması ve tanıtımı için valilik yeni hizmet binasında lansman düzenlendi. Programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Şirketin tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, kuruluş süreci ve yapılan hazırlıklarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kaya, şirket bünyesinde; sözleşmeli besicilik, jeotermal sera, bal işletme tesisi, yem fabrikası, süt işletmesi, damızlık hayvancılık işletmesi gibi tarımsal faaliyetlerin sürdürüleceğini dile getirerek Sivas çiftçisinin sorunlarını ortadan kaldırmak ve gelir artışı sağlamak adına önemli bir proje olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Bilgin, "Bugün şehrimiz adına önemli bir gün ve önemli bir program icra ediyoruz. Bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Sivas Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin, Özel İdare ve Belediyemiz ortaklığıyla hayata geçireceğimiz bu projenin Sivas açısından çok büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Bugün sayın Valimizle birlikte Sivas'a farklı bir vizyon ve farklı bir misyon ortaya koyuyoruz. Günümüzde ülkemizin de belki en çok ihtiyaç duyduğu üretim ve istihdam noktasında valilik ve belediye olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Bugün kuruluşunu imzaladığımız ve hayata geçirdiğimiz bu proje, bu şirket Sivas'taki çiftçimiz, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesim için güvenli bir liman olacak. Belediyenin ve valiliğin koordinesinde ve güvencesinde olan bir şirket ile birlikte üretim artacak, çiftçimize güven gelecek ve Sivas farklı bir yola girecek. Burada üretilen ürünlerin güvenli olarak satılacağı, katma değer üreteceği bir misyonu ve projeyi hayata geçirmekte inşallah bugün temelini attığımız bu şirkete nasip olacak" şeklinde konuştu.

4 aydır süren bir hazırlık sürecinin ardından bugün şirket sözleşmesinin imzalanacağını dile getiren Vali Salih Ayhan, "Bu sistemde sermayemiz büyük olacak ve çiftçimize güvenli bir liman oluşturacağız. Asla özel sektörün bir alternatifi değil, aksine onları da destekleyecek bir yapı olacak. Amacımız bölgede tarım ve hayvancılığın canlanmasını sağlamak. Üretim tesislerimizi kurduğumuz zaman ticari bir kaygı ile çalışmayacağız, maliyetleri düşürerek çiftimize katkı sağlayacağız. Sivasımız'daki bu güzel fiziki altyapının üzerine üretim, sanayi ve turizm odaklı çalışmaları yaptığımız takdirde insanımızın yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Bunu başaracağız, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından, tarım ve hayvancılık alanında şehrimizde adeta dönüm noktası olacak SİVTAŞ'ın kuruluş sözleşmesi imzalandı.