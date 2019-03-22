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Sivas Tava deresi suyuna kavuştu

Sivas’ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesinin düşme noktasına gelmesi üzerine projelendirilen Tavra deresi suyun tamamlanarak bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.

Sivas'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesinin düşme noktasına gelmesi üzerine projelendirilen Tavra deresi suyun tamamlanarak bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.


Sivas Belediyesi tarafından Tavra Deresi suyunun içme suyunda kullanılması projesi kapsamında yapılan 4 bin 200 metrekarelik hat tamamlandı. Bugün düzenlenen törenle hatta su verildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, temiz su kaynaklarının önemine vurgu yaparak, tavra deresi projesi ile Sivas'ın uzun yıllar su sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.

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