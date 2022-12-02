Sivas Teknokent Koleji Teknofest projeleriyle dikkat çekiyor

Sivas'ta Teknofest Yarışması için diğer okullara kıyasla en fazla sayıda en çok sayıda proje geliştiren Sivas Teknokent Koleji dikkat çekiyor.

Sivas Teknokent Koleji 18 öğretmen ve 109 öğrenci ile Teknofest yarışmasına katılarak üreten bir neslin parçası olma gururunu yaşadı. Sivas Teknokent Koleji uyguladığı proje tabanlı öğrenim modeliyle diğer okullara örnek teşkil ediyor.

Konuyla ilgili Sivas Teknokent Koleji'nden yapılan açıklamada, “Öğrencilerin bir yarışmanın her aşamasında araştıran, üreten, gelişen bireyler olması için çaba gösterilmesi gerektiğinin bilincinde olan Sivas Teknokent Koleji yarışmalara katılmaya, başarısını bu platformda göstermeye devam edecektir. Sivası ülkemizde proje geliştiren şehirler sıralamasında en üste taşımak ülkemizi ise dünya çapında temsil edebilecek niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedef olarak belirleyen Sivas Teknokent Koleji çalışmalarına azimle devam etmektedir.” dendi.