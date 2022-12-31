Sivas Teknokent kolejinde “Piezo Elektrik Projesi” heyecanı

Fizik Öğretmeni Behiye Çelik danışmanlığında öğrencilerden Umut Şahin, Arda Sarıkaya ve Efekan Keskin tarafından hazırlanan proje büyük heyecan uyandırıyor.

Proje Danışmanı Fizik Öğretmeni Behiye Çelik projeye dair açıklamalarda bulundu. Çelik, projede şebeke elektriğinden bağımsız olarak elektrik enerjisini elde etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “ Şehir içinde kasis, yaya geçidi ve benzeri yerlere basınçla elektrik enerjisi sağlayan piezo yerleştirerek elektrik üretip ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Yerleştirdiğimiz piezoların üzerinden arabalar ve yayalar geçerek piezonun basınçla elektrik üretmesini sağlanır. Çalışmamızda, insanların attığı adımda arabaların geçtiği yerden elektrik üretimi sağlamayı amaçlıyoruz. Günümüzde elektriğin kullanımı arttığı için kolay yoldan elektrik üretme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine yaptığımız piezo elektrik projesini günlük hayatta kullanıma sunmayı planlıyoruz. Projemiz tam olarak şöyle çalışıyor piezo adı verilen eleman basınçla elektrik üretmeyi sağlıyor. Bu elemanı şehir içerisinde çok kullanılan yaya geçitleri ve kasislere yerleştirerek piezonun sürekli aktif çalışmasını sağlıyoruz. Üretilen elektriğin bir dönüştürücü ile akülere depolamayı sağlayacağız. Akülerden de sokak lambaları, trafik lambaları gibi kullanım alanlarına dağıtımı sağlanacaktır” dedi.

Proje, yenilenebilir enerjiyi herhangi bir ücrete tabii olmadan aydınlatma sistemlerini çalıştırabilmeyi amaçladığını söyleyen Çelik, “ Türk markalarının kullanılması, Türkiye de üretilmesi, yurt içi ve yurt dışında kullanılabilecek ve ülkemize ek bir ticaret olacak yeni bir oluşum oluşturmaktır. Ön tasarım olarak kullanılan tinkercad 3D çizim uygulaması uygun görünmüştür. Proteus ve tinkercad devre çizimi için kullanılmıştır. Kullanılan programlar 3D görsele elverişlidir bu sayede masraf olmadan gerçeğe en yakın çizim yapılmıştır ” şeklinde konuştu.