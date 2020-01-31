İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında 2020 yılının ilk personel toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantı, Sivas Ticaret Borsası toplantı salonunda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu başkanlığında, Genel Sekreter Sema Görcün ve tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi.


Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) ve Akreditasyon İzleme Komitesi (AİK) Toplantısında, 2019 yılının değerlendirmesi yapılarak alınan kararlar gözden geçirildi. Kalite ve Akreditasyon sürecinde yapılan faaliyetlerin değerlendirmesi yapılarak, 2020-2023 yılı stratejik plana bağlı olarak yıllık çalışma planı personeller tarafından hazırlandı. Personel istek ve önerilerinin de görüşüldüğü toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.