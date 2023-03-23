Sivas TSO, “Kardeş Aile Seferberliği” ile yaraları sarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin ardından, Sivas'ta misafir edilen depremzede ailelere yardımcı olabilmek için Sivas Valiliği ve Sivas TSO iş birliği ile başlatılan “Kardeş Aile Seferberliği” ile yaralar sarılmaya devam ediyor.

Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'a yerleştirilen depremzede vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

STSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, Başkan Zeki Özdemir depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzede vatandaşlarla tek tek sohbet ederek onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Özdemir, “Sivas TSO olarak yaraları sarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Zor bir süreç elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışacağız. İnşallah devletimiz biran evvel barınma ihtiyacını çözer. Herkesin evi, vatanı, toprağı orası orada hatıraları var. Resmi kayıtlara göre 1800 civarı depremzede aile Sivas'ta misafirimiz ” ifadelilerine yer verdi.

Sivas TSO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri tarafından ihtiyaçların karşılanıp, yardımların artarak devam edeceğini belirten Başkan Zeki Özdemir, "Her zaman yanınızdayız. Bu zor günleri hep beraber birlik ve dayanışma içerisinde geride bırakacağız" dedi.

Depremzede vatandaşlar kendileri ile yakından ilgilenildiğini belirterek, Sivas TSO yönetim kuruluna teşekkür ettiler.