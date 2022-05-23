Sivas TSO'da Avrupa Birliği Simülasyon Eğitimi Verildi

Sivas TSO Çok Amaçlı Salonda düzenlenen ve katılımcıların delege olarak AB karar alma mekanizmalarını deneyimledikleri AB Simülasyonu programına Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, AB Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi grupların delegeleri olarak, çeşitli ülkeler adına programa dahil olacaklar ve hem seçildikleri ülkelerdeki siyasi kanaati hem de temsil ettikleri siyasi hareketin ilgili konuya dair görüşlerini ortaya koydular. Katılımcılara sertifika verilen simülasyon eğitimi oturumlarını Prof Dr. Mustafa Nail Alkan, Dr. Levent Ersin Orallı, Dr. İskender Karakaya ve Av. Sibel Elikara yönetti.