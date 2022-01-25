Sivas Türkiye'nin en soğuk yeri oldu, kanyonda buz sarkıtları oluştu

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü, dün gece ölçülen eksi 30.9 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu, kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte il merkezinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise dün gece Türkiye genelinde ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 30.9 derece ile Gürün'ün Göbekören köyü oldu.

Göbekören Köyü Muhtarı Hüseyin Söylemez, "Burası Sivas Gürün Göbekören köyü. Dün Türkiye'nin en soğuk yeri oldu" dedi.

Kanyon buz tuttu

Öte yandan, Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Kanyonda dev buz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında güzelliğiyle görenlerin beğenisini kazanan Şuğul Kanyonunda şimdilerde de kartpostallık görüntüler oluştu.