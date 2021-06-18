Sivas UNESCO Üretken Şehirler Ağı Yolunda

Sivas Belediyesi tarafından UNESCO Üretken Şehirler Ağı Programı'na müzik alanında yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından kabul edilerek kurumun Paris'teki genel merkezine sunuldu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Başkan Bilgin açıklamasında, “Bugün şehrimiz için önemli bir heyecanı ve mutluluğu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. UNESCO Üretken Şehirler Ağı 2021 Yılı çağrısına müzik alanında hazırladığımız dosya Türkiye'de en başarılı ilk iki dosya arasına girerek UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteği ile Paris'e gitmeye hak kazandı'' dedi.

Logo da Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndan esinlenildi

Başkan Bilgin, hazırlanan logonun Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası cennet kapısındaki bir figürden esinlenerek oluşturulduğunu belirterek, “Aşıklar ve Ozanlar şehri Sivas'ın uluslararası tescili ve müzik alanında UNESCO Üretken Şehirler Ağı'na girmesi adına hazırlanan kapsamlı dosyamızı Mayıs başında Ankara'ya sunmuştuk. Şu an itibari ile UNESCO Türkiye Komisyonu'nun destek yazısını almayı hak eden ilk iki şehir arasına girmiş olmanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Sivas'ın özgün kültürel özelliklerini müzik üzerinden sunmak adına müzik alanında dosya hazırlamaya karar verdik. Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ortaklığında uzman bir çalışma grubu oluşturduk. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, TRT, MESAM, MÜYABİR, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ve katılımı ile bir danışma kurulu oluşturduk. Dosyamızı katılımcı bir süreçle, şehrin tüm seslerini dinleyerek, danışarak ve fikir birliğine vararak oluşturduk. Uluslararası bağlantılar oluşturduk. Türkçe ve İngilizce seminerler organize ettik. Kurumsal kimlik çalışması kapsamında güçlü bir logo tasarladık. İngilizce Sivas Müzik Şehri yazısının ifade edildiği logo, 1985 yılında Türkiye'den UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası cennet kapısındaki bir figürden esinlenerek oluşturulmuş, Sivas'taki müzik kültürünün gelenekten geleceğe giden evrensel ve sonsuz hikayesini temsil etmektedir'' şeklinde konuştu.

Sivas'ın hedefleri

Başkan Hilmi Bilgin üretken bir müzik şehri olma yolunda Sivas'ın hedeflerini anlatarak, “Yerel aktörlerin performanslarını sergileyebileceği ya da içinde yer alacağı projeler, festivaller ve etkinlikleri vasıtasıyla kültürel faaliyetlerin üretimini ve yayılımını artırmak, Farklı kültürler arasındaki sosyal diyaloğu müzik üzerine ortak kültür miraslarını güçlendirmek suretiyle artırmak. Müzik yoluyla kırılgan gruplar üzerindeki farkındalığı artırmak ve onların topluma sosyal ve kültürel entegrasyonunu projeler ve etkinliklerle artırmak. Ortak evrensel değerler ve müzik yoluyla diğer UNESCO müzik şehirleri ile köprüler kurmak, ortak etkinlik ve kültürel değişim programları organize etmek. Lokal müzik platformu yapısı kurarak yerel sanatçıların ekonomik, sosyal ve diğer haklarını korumak; onları kayıt altına alarak düzenli istatistikler oluşturmak. Sivas İş Geliştirme Merkezi'ni kurmak suretiyle Sivas'taki kültür endüstrisini ve girişimciliği desteklemek'' ifadelerini kullandı.