Sivas Valiliği'nden milli maç talebi

Sivas Valiliği, A Milli futbol Takımı'nın müsabakalarından birinin Sivas'ta yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na talep yazısı gönderdi. Valilik'ten yapılan açıklamada Türkiye-Andorra veya Türkiye-Arnavutluk maçının Sivas'ta oynanılması istendi.

Sivas Valiliği'nde konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal Meşalesi, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan geçerek tüm vatan sathına yayılmış, milletin azim ve iradesi, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla nihai hedefine ulaşmıştır. Esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletimiz, 'Milli Mücade'nin 100. yılını gururla ve heyecanla kutlamaktadır.

Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadelenin, imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmasında 4 Eylül Sivas Kongresi, önemli bir dönüm noktası olmuş, Türk Milleti'nin bağımsızlık aşkı, esareti kabul etmeyen kararlılığı Sivas'ta güç bulmuştur. 4 Eylül 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında Sivas'ta toplanan Ulusal Kongre ile Cumhuriyet'in temelleri Sivas'ta atılmıştır. Bu durumu, daha sonra yaptığı açıklamada Atatürk, 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verilmiştir' vecizesiyle ifade etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda müstesna bir yere sahip olduğu bilinen Sivas Kongresi, milli hakimiyet ve milli irade kavramlarının devlet hayatına temel esas olarak yansıtılmasında da en önemli aşamayı teşkil etmiştir. Bu sebeple; Sivas Kongresi'nin, 100 yıl önceki ruhunu canlı tutmak ve milli coşkuyu ulusala taşımak için aylar öncesinde başladığımız ve hafızalarda yer edineceğini, uzun yıllar unutulmayacağını düşündüğümüz ‘4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri', Ekim ayı sonuna kadar devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığımızın 22 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı 2019/4 30694 sayılı bir genelge ile söz konusu etkinlikler; Cumhurbaşkanlığımız himayelerine alınmış olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütüleceği duyurulmuştur.

Bu kapsamda; başarıları ile göğsümüzü kabartan, milli coşkumuzu her daim canlı tutan ve birliğimizi-beraberliğimizi, tek yürek olmamızı en iyi şekilde ifade etmemize vesile olan A Milli Futbol Takımımızı da Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas'ta görmek ve Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Sivaslının desteği ile akıllarda kalacak bir galibiyete şehir olarak topyekûn ev sahipliği yapmak istiyoruz.

Şehrimizin coğrafi konumu gereği Anadolu şehirlerinden yoğun bir taraftar desteği olacağını düşündüğümüz, ülkemizin ilk ekolojik stadı olarak 2016 yılında hizmet vermeye başlayan 27.532 seyirci kapasiteli Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu; öncelikli olarak 07.09.2019 tarihinde oynanacak olan Türkiye - Andorra maçı veya 11.10.2019 tarihinde oynanacak olan Türkiye - Arnavutluk Avrupa Şampiyonası Eleme Müsabakalarından birinde A Millilerimizi ağırlamak, Sivas Kongresi 100. yıl coşkumuza önemli katkı sağlayacaktır.

Bu katkıyı sunmanıza altlık oluşturabilecek, kararınıza destek olacak her türlü talebi karşılayacağımızı ve beklenilenleri sunacağımızı; gerek şehrimize gelecek misafirlerin ağırlanmasında gerekse de maç süresince tüm tedbirlerin alınmasında ve inisiyatif kullanılmasında Sivas Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla üst düzey sorumluluk alacağımızı bilmenizi isteriz.

Sivas Kongresi'nin 100 yıl önceki ruhunu canlı tutmak ve milli coşkuyu ulusala taşımak adına gururla ve heyecanla devam ettirdiğimiz ‘4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri'nde, 25 Mayıs'ta oynanan Türkiye - Letonya A Milli Erkek Voleybol Takımımızın aldığı 3-0'lık galibiyet gibi yeni bir milli gurur yaşamak istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Futbol Federasyonumuzun yeni başkanı ve yönetiminin talebimiz ile ilgili gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor, TFF'nin gelecek nesillere onurla taşıyacağımız yeni başarılara imza atmasını diliyoruz.”