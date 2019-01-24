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Sivas Valisi Ayhan, Sivasspor idmanını izledi

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 19.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü. Sivas Valisi Salih Ayhan idmanı izleyerek futbolculara baklava ikram etti.


Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenman sırasında takımı ziyaret etti. Vali Ayhan, futbolculara baklava ikramında bulundu.


Burada futbolculara hitap eden Vali Ayhan, Sivasspor'un her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Ayhan, “Sivasspor'un maddi ve manevi olarak her zaman yanındayız. Çok gizli ve özel bir Sivasspor hayranıyım. Sadece Vali olarak değil normal vatandaş olarak da. Değerlisiniz, ben başarılar diliyorum. Alanyaspor maçı bir kaza. 300 çocukla beraber arkanızdayız. Size bol bol selam gönderip dua edeceğiz" dedi.


Moral ziyaretinin ardından ise Sivas Valisi Ayhan, futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Antrenmanı tam kadro gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, yapılan çift kale maç ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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