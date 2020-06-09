Sivas Valisi Ayhan'dan büyük kültür hizmeti

Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '100 Yıl Önceki Ruhla Sivas Kongresi'nin 100. Yılı' almanağı çıktığı günden itibaren büyük ilgi görüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile hazırlanan eserde, Sivas'ın bilinmeyenleri ile ziyaret edilecek yerler hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, '100 Yıl Önceki Ruhla Sivas Kongresi'nin 100. Yılı' almanağı hakkında yaptığı açıklamada, “Sivas'ın tarihteki önemini bilmeyen hemen hemen yoktur. Sivas Hititler, Danişment Beyliği, Eretna Beyliği, Selçuklu ve Osmanlı'nın her zaman önemli yönetim merkezlerinden biri olmuştur. Ülkemizi düşman işgalinden kurtarmak için Sivas Kongresi'nin tertipleyenler için 'En Emin Belde' olan Sivas 108 gün boyunca Milli Mücadelemizin başkentliğini üstlenmiş ve Mustafa Kemal ile silah arkadaşlarına ev sahipliği yapmış çok önemli bir şehirdir. Bu eseri Sivaslılar olduğu kadar Sivaslı olmayanların da okumasını tavsiye ederim. Bu eserde çok büyük emek var. Emeği geçen arkadaşlarıma hizmetleri için teşekkür ediyorum” diyerek almanağın çok değerli olduğuna dikkat çekti.

Sadece bu almanağı okumanın yeterli olmayacağına da dikkat çeken Vali Ayhan, almanağın fikir amaçlı olduğunu, Sivas'ı ziyaret ederek bu güzelliklerin görülmesi gerektiğini vurguladı. “Neden Sivas'a Yolumuz Düşmeli” sloganıyla hareket ettiklerini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

“Neden mi Sivas'a yolumuz düşmeli, işte gerekçelerimiz;

1- Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in kardeşlik dizelerini dinlemek ve hatıralarını müzesinde görmek.

2- UNESCO tarafından 1987 yılında 'Dünya Kültür Mirası' listesine alınan Anadolu'nun el hamrası Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası kuzey taç kapısındaki cennet tasvirini, batı kapısında ise Kur'an okuyan ve namaz kılan insan siluetini, Hz. Mevlana'nın da tedavi gördüğü Darüşşifa kısmını görmek.

3- Dünyadaki en büyük Hitit tapınaklarına sahip olan Hititlerle, Mısırlıların ünlü 'Kadeş Antlaşması'nın metne döküldüğü, bir savaşın barışa dönüştüğü Sarissa'daki (Altınyayla-Sivas) Rythonu'nun şahit tutulduğu İkiz Boğaları Arkeoloji Müzesinde görmek.

4- Sedef hastalığının dünyadaki tek tedavi merkezi statüsünü taşıyan 36 derecede balığın yaşadığı tek yer olan Kangal Balıklı Kaplıcasını görmek.

5- Limonit ve hematit mineralleri ile Sıcak Çermik Kaplıcası'ndaki, jeoturizm alanı, Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'yi görmek.

6- Osmanlı'da Yeniçerilerin hem askeri hem de savaşlarda kullandığı, Dünya'nın en güçlü on köpeği arasındaki Kangal köpeklerini görmek.

7- Turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryum olarak da adlandırılan, balık adamların Anadolu'daki tercihi Gürün Gökpınar Gölü'nü görmek.

8- Türkiye'nin en genç, en güvenli ve en ekonomik kayak tesisi Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ni görmek.

9- Dünya'da ilk olma özelliği taşıyan ve Türkiye'nin de en iyi yönetilen rekreasyon projesi seçilen Paşabahçe Mesire Alanı Hobbit Evleri'ni görmek.

10- Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini bir arada bulunduran, ülkemizde bir benzeri daha olmayan tarihi kent meydanını görmek.

11- Çifte Minareli Medrese ve İtalyan'ları ünlü Pisa Kulesi'ni hatırlatan Sivas Ulu Cami Minaresi ve Gök Medrese'yi görmek.

12- 1000'e yakın tescilli eser ile Anadolu'nun tarih zengini, gezmekle bitiremeyeceğiniz kültürel mirasları görmek.

13- Sivas'ın meşhur el sanatlarını görmek. (Dokumacılık, bakırcılık, gümüş işçiliği, çubukçuluk, çorap örücülüğü, ve çakı-bıçak yapımcılığı)

14- Ve en sonunda da damaklarda mükemmel bir lezzet bırakan yöresel lezzetlerimizi tatmak."