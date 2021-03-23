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Sivas Valisi Salih Ayhan'dan karatecilere destek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Taha Akgül Spor Salonunu ziyaret ederek, karate yapan sporcularla bir araya geldi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, karate dalında faaliyet gösteren Sivas Gençlik ve Spor Kulübü karate takımını ziyaret ederek, karatecilerle sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un da hazır bulunduğu ziyarette Vali Ayhan, Antrenör Serpil Karakaya Sarzep'den karate çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Sporculardan başarılar beklediğini dile getiren Vali Ayhan, yeni yapılacak tesislerle de Sivas'ın sporda daha da iddialı olacağını vurguladı. Ayhan, “Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla şehrimizin spor alt yapısı her geçen gün biraz daha güçleniyor. Tüm branşlarda gençlerimizin azmi ve performansıyla Sivas'ın adını ulusal ve uluslararası müsabakalarda sıkça duyacağımıza inanıyorum. Ayıca, karate branşında görev yapanlara ve sporculara başarılar diliyorum” dedi.


Karatecilerin kata ve kumite gösterisini izleyen Ayhan, ziyaretin sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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