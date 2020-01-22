Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Sivasspor açıklaması

Sivas'ta 2020 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Sivas Valisi Salih Ayhan koordinesinde yapılan toplantıya kaymakamlar, yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ayhan, lider DG Sivasspor için ortak hareket edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak destek çağrısında bulundu. Sivasspor'un şampiyon olmasını istediğini ifade eden Ayhan, "Sivasspor'umuz bize hakikaten çok keyifli güzel günler yaşatıyor. Öncelikle futbolcularımıza, teknik heyetimize, yönetimimize, taraftara destekleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu süreci akıllı bir şekilde kurgulamamız gerekiyor"

Sivasspor'un şampiyonluk yarışının şehrin meselesi haline gelmeye başladığını ifade eden Ayhan, "Futbolun, futboldan öte anlamı var. Bir şehrin görünürlüğü, tanınırlığı, olumlu anlamda reklamı açısından çok önemli bir enstrümandır futbol. Olay artık şehrin tamamına sirayet etti. Burada sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir husus var. Takımımıza belediyelerimizin güzel destekleri var. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci çok doğru bir şekilde yürütmemiz lazım. Burada da ortak aklı inşa etmemiz lazım. Süreci akıcı ve akıllı bir şekilde kurgulamamız gerekir ve bu başarıyı şehrin ekonomisine, toplumsal hayatına ve şehrin turizmine dönüştürmemiz gerekir. Dolayısıyla bir bütünlük içerisinde çerçeveyi çizmemiz gerekir. Destek vererek el birliğiyle güç birliği yaparak Sivasspor'umuza hakikaten güçlü bir destek vererek şampiyonluğunu inşallah nihayetlendiririz. Şampiyon olmayı çok arzu ediyoruz. Bu futbol sonuçta ama süreci akıcı ve akıllı bir şekilde yürütmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Absürt paylaşımların medyada yer almamasını istiyorum"

Sivasspor'un deplasmanda 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sokaklara çıkan taraftarlar arasında yer alan ve ‘Sabaha kadar buradayız' sözleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan taraftara atıfta bulunan Vali Ayhan, "Söylemlerimiz ve tavrımızla sempatik bir durum, görüntü verelim. Kamuoyunda tavrıyla, tarzıyla, duruşuyla, söylemiyle Sivas'ı temsil etmeyen durumlara prim vermeyelim. Sivas'ı temsil makamı anlamında nezaketli, nezih, düzgün üsluplarla gündem olunması gerektiğini düşünmekteyim. Bu konuda biz çekirdek kadro ile yol haritası çizeceğiz. Şehrin tamamını işin içine alacağız ve bu süreci de düzgün bir şekilde yöneterek inşallah mayıs ayına kadar güzel bir yönetim tarzı oluşturacağız. Takıma destek mahiyetinde, stadyumu doldurma anlamında bu süreçleri güzel bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Paylaşımlarımıza, söylemlerimize dikkat etmeliyiz. Bazı böyle absürt, görsel anlamda şehrimizi temsil etmeyen görüntülere prim verilmemesini, medyada çok yer almamasını istiyorum. Dışarıdan görüntümüzü ve algımızı zayıflatır. Bu konuda çok özel bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.