Sivas Valisinden iddial? past?rma ??k???

Sivas Valisi Salih Ayhan, past?rman?n merkezinin Sivas'?n K?z?lca k?y? oldu?unu s?yledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi B?lgesinde et ve et ?r?nleri imalat? yapan i?letmeyi ziyaret ederek, firma yetkililerinden bilgi ald?. Ziyaret esnas?nda ?ller aras?nda devam eden "Past?rma kimin" tart??mas?na bir iddial? ??k??ta Sivas Valisi Salih Ayhan'dan geldi. Vali Ayhan, past?rma ve sucuk konusunda Sivas'?n iyi bir noktada oldu?unu belirterek past?rma ve sucu?un merkezinin Sivas'?n K?z?lca k?y? oldu?unu s?yledi.

Gezi ve incelemelerinin ard?ndan a??klamalarda bulunan Vali Ayhan, ?Sivas'?n bir?ok marka de?eri var. Bunlardan bir tanesi de sucu?umuz, past?rmam?z ve kavurmam?z. Sivas, geni? bir co?rafi b?lge ve bir?ok yaylam?z var. Dolay?s?yla hayvanc?l?k a??s?ndan da iyi bir noktaday?z. Bu kapsamda ilimiz de et ve et ?r?nleri ile isim yapm??t?r, iyi bir noktada oldu?umuzda ortadad?r? dedi.

?Sivas, Sucukta ve Past?rmada Bir Numarad?r?

?lkemizde bir?ok ilde sucuk ve past?rma yapan illerin oldu?unu ancak Sivas'?n bu sekt?rde ilk s?rada yer ald???n? hat?rlatan Ayhan, ?Sivas'?m?z da, do?al, organik ve ge?mi?ten beri bir k?lt?r? olan markalar?m?z var. Bunlar? ziyaret ediyoruz. De?er ?retenlere de?er veriyor, ziyaretler ger?ekle?tiriyoruz. Sucuk denilince akla birka? il geliyor ancak ilk akla gelen ilin Sivas olmas? gerekiyor. ??nk? Sivas'?m?z?n K?z?lca k?y?nden d?nyan?n, ?lkemizin d?rt bir taraf?na past?rma, sucuk ustalar? giderek, bilgilerini payla?m??lar, bu ?r?nlerin markala?mas?n? sa?lam??lard?r. Sucu?un, past?rman?n merkezi Sivas'?n K?z?lca k?y?d?r. Dolay?s?yla her ?ey kayna??nda, yerinde g?zeldir. Sucuk ve past?rma da Sivas, ?ok ?ok iyi bir noktadad?r. Sivas'?n sucu?u ve past?rmas? T?rkiye'de lezzeti ile tad?yla, k?vam?yla, organikli?i ile bir numarad?r. Bunu ispatlaya da biliriz?dedi.

?Lider tak?m?n lider g?dalar??

Sivasspor'un lider olmas?n?n alt?nda yatan bir?ok unsur oldu?unu da belirten Vali Ayhan, ??yi bir tak?m var, iyi bir y?netim var, iyi bir inanm??l?k var, iyi bir taraftar k?lt?r? var. Tabii onlar? da besleyen, g?daland?ran ?r?nlerimiz var. Bunlardan birisi de past?rmalar?m?z, kavurma ve sucuk gibi do?al ve organik ?r?nlerimiz. Lider tak?m?m?z?n lider g?dalar? var. Herkesi bu ?r?nleri t?ketmeye, bu sekt?r?n temsilcilerini, sofran?n duayenlerini Sivas'a ve bu konuda ara?t?rma yapmaya davet ediyoruz ? diye konu?tu.