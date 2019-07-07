Sivas Valisinden kene açıklaması: “Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur”

Sivas Valisi Salih Ayhan, son zamanlarda kene vakalarının Sivas'ta artış gösterdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, tedirgin olunacak hiçbir durumun olmadığını belirtti.

Sivas Valisi Ayhan, son zamanlarda kene vakalarının Sivas'ta artış gösterdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Ayhan, özellikle bu konu hakkında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, “Elbette vakalar var. Ama bunlar komşu illerimizden Tokat, Yozgat ve Erzincan'dan gelen vakalar. Onları sadece bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde Sivas'ta ürkütücü bir tablo ortaya çıkabilir. Ölüm vakası çok çok az. Özellikle Sivas merkezde hiç vaka yoktur. Genellikle ilçelerimizden gelmektedir. Kamuoyuna şunu vurgulamak istiyorum. Kurumlarımız bu konuda hassasiyetle, gerek parkları gerek bahçeleri ve mesire alanlarını ilaçlama faaliyeti yapmaktadırlar. Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur” dedi

“Gerekli ilaçlamalar yapıldı”

Vali Ayhan, gerekli ilaçlamaların yapıldığını belirterek, “ Vatandaşlarımızı doğadan uzaklaştıracak açıklamalardan kaçınmak lazım. Ölüm vakası ilimizde 3 köyde ve genelde çoban olan vatandaşlarımızda oldu. Onun haricinde pikniğe giden, geziye giden, doğayla baş başa olan vatandaşlarımızda böyle bir hadise olmadı. Tokat'tan, Yozgat'tan ve komşu illerimizden gelen vakalarda Sivas'ta oluyormuş gibi haber yapmakta doğru değil. Vatandaşların tedirgin edilmemesini özellikle söylüyorum. Parklarımızı belediye gerekli ilaçlamayı yaptı. Tarım İl Müdürlüğümüz bilgilendirme yaptı” diye konuştu.