Sivas yıl sonunda suya kavuşacak

Sivas'ın susuz kalmasını önlemek için 50 kilo metre mesafede ki Pusat Barajından 4 Eylül barajına su takviyesinin gerçekleştirileceği dev projede sona yaklaşıldı, Sivas'ın yıl sonunda suya kavuşacağı belirtildi.

Sivas'ta içme suyu ihtiyacının sağlandığı 4 Eylül barajı son yıllarda artan kuraklığın etkisiyle kurudu. Barajda adeta içecek bir damla su kalmadı. Şehir şebekesi Tavra deresinden beslenmeye çalışılırken tehlikeyi zamanında öngören Sivas Belediyesi dev bir projenin çalışmalarına başlamıştı. 50 kilometre mesafede ki Pusat barajından 4 Eylül barajına su aktarımının öngörüldüğü projede sona yaklaşıldı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bugün proje sahasında incelemede bulunarak basın mensuplarına gelinen aşamayla ilgili açıklama yaptılar. Yapılan açıklamalarda yılsonunda Sivas'ın Pusat barajından aktarılacak suya kavuşturulacağı belirtildi.

Yüzde 95'i tamamlandı

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek proje sahasında yaptığı açıklamada projenin yüzde 95'lik kısmanın tamamlandığını belirtip, “Bildiğiniz üzere bu çalışma yaklaşık 4 ay önce başlamıştı. 28 Ağustos itibariyle bu işin ihalesi yapılmıştı. Bu proje ile Pusat-Özen Barajı 4 Eylül Barajımıza derivasyon yöntemiyle içme suyu akıtılması hedeflenmişti. Bugün çalışmaları yerinde gördük. Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla işin yüzde 95'lik kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah önümüzdeki günlerde yüzde 5'lik kısımda bitirilmiş olacak. Böyle 11 bin 283 metrelik bir boru bu hatta döşenmiş durumda ve geriye 250 metrelik bir boru kaldı. İnşallah önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde en geç yılbaşına kadar da bu çalışmalar bitmiş olacak. Su 4 Eylül Barajına akıtılmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun vatandaşlarımız gösterdikleri sabırdan anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da buradan bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen suyu tasarruflu kullansınlar. İsraf etmesinler ki böyle bir sorunla karşılamayalım” dedi.

Öte yandan Vali Şimşek'in bilgi aldığı yetkililer Pusat barajında 50 milyon metreküp su bulunduğu ve su buyun Sivas'ın 5-6 yıllık ihtiyacını karşılayacağı belirttiler.

Yeni projelerde hayata geçirilecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin projede sona yaklaşıldığını, Sivas'ın bir daha su sıkıntısı yaşamaması için yeni projelerinde hayata geçirileceğini ifade ederek, “Artık son aşamadayız, İnşallah kalan kısımları da en kısa zamanda tamamlayarak çok kısa bir zamanda suyu şebekeye vermenin gayreti içerisindeyiz. Geçmişe gitmenin bir anlamı yok süreci hep birlikte yaşadık. Bu noktada hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle son bir ayda ciddi mana da su kesintilerinden dolayı sıkıntıların yaşandığının farkındayız. Ama hep söyledik. Biz bu sorunu çözmek için ilk günden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte başta DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü olmak üzere süreci hassasiyetle takip ettik. Bazı hususlarda bizden kaynaklanmayan nedenlerle kısmen gecikti ama Allah'a şükürler olsun en kısa zaman da suyu vererek bu mağduriyeti ortadan kaldıracağız. Uzun vadede de Sivas'ın bir daha aynı sorunlarla karşılaşmaması için DSİ Bölge Müdürlüğümüzle birlikte farklı projeleri de inşallah devreye alacağız. Bugünden yarının tedbirini alarak çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde konuştu.