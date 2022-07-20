Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ: “Dış güçlere tahıllarımızı yurt dışına kaçırma fırsatı vermeyeceğiz”

Son dönemlerde bazı yurt dışı şirketlerinin Türkiye'de üretilen tahıl ürünlerini piyasanın üzerinde teklif vererek almak istediği iddiası üzerine Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ açıklamalarda bulundu. Çetindağ, çiftçilere verilen yüksek fiyat tekliflerinin cazip gelebileceğini fakat ilerleyen süreçlerde bunun ülke ekonomisi için büyük sıkıntılar doğuracağını söyledi. Çetindağ, tahıl krizinin yaşanmasıyla buğdayın önemini tüm dünyanın gördüğünü söyleyerek, “Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı buğday ve tahıl krizinin olmasından dolayı buğdayın ne kadar önemli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bizim ülkemiz tarım ülkesi olmasından dolayı hasatlar başladı. Dış güçler daha önce diğer gıdalarda yaptıkları sistemi buğday için de yapmak istiyorlar. İlk etapta çiftçimize buğdaylarını normal piyasanın üzerinde bir fiyata satmak cazip gelebilir ama geriye dönüşlerine baktığımız zaman ülkemizde bir kıtlık doğuracak. Fakat bizim çiftçimiz sağduyuludur ve milletini sever. Biz bu konuyu çiftçilerimizle de görüştük. Bilhassa Sivas'ımızda dışarıdan gelip de bizim buğdayımızı yurt dışına kaçırma imkanı ve fırsatı vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“3-5 kuruş fazla fiyata aldanmayın”

Çetindağ, satılan buğdayların geri dönüşlerinin ülkeye kıtlık olarak yansıyacağını söyleyerek, “Biz öncelikle kendi ülkemize hizmet etmek için, kendi vatandaşımızın karnını doyurmak için çalışıyoruz. Çitçilerimize gerekli uyarıları yaptık, bunun da takipçisi olacağız. Ben bu vesileyle tüm çiftçilerimize sesleniyorum, 3-5 kuruş fazla fiyata aldanmayın. Sonrasında ülkemizde büyük sıkıntılar yaşanır. Bırakın bizim ülkemizde kalsın. Bizim buğdayımız yeterince para edecek. Dış güçler bizlere muhtaç olsun, biz onlara muhtaç olmayalım. Önce ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız, daha sonrasında fazlası gelirse zaten devletimiz bunu ihracat adı altında gereğini yapar” ifadelerini kullandı.