Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ: “Saldırıyı nefretle kınıyoruz, seçime kan bulaştırdılar”

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'a saldıran şahısların yakalandığı belirterek, "Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Seçime kan bulaştırdılar" dedi.

Sabah saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğrayan ve durumu ağır olan Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, ameliyata alındı. Bir gözünü kaybetme durumu olan Yıldız'ı sevenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yalnız bırakmadı. Olayla ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yapılan saldırının tüm Türkiye'deki çiftçilere yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti.

“Zorbalıkla seçimlere müdahale etmeye çalışıyorlar”

Çetindağ, zorbalıkla seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını belirterek, "Genel sekreterimiz yıllarca çiftçiye hizmet etmiş. Sabah evinden çıkıp işe gelmek isterken arabasına bindiği anda kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralandı. Şu an büyük sıkıntıda. Bazı insanlar kendilerini ‘sadece biz olacağız, kimse olmayacak' diye zorbalıkla seçimlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Halbuki demokratik bir seçim. Böyle bir şey olmasını istemezdik ama birileri zorbayla ‘biz bu seçimleri alacağız çekilin bu meydandan' diye söyleniyor" dedi.

"Saldırganlar yakalandı"

Saldırganların yakalandığını söyleyen Başkan Çetindağ, "Ben iki dönemdir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorum. Emniyetle görüştüğümüzde ‘saldırganlar yakalandı' dediler. Tabii bunlar cezasız kalmayacak ama benim istediğim buradaki sadece bize değil tüm Sivas çiftçisine tüm Türkiye çiftçisine yapılmış bir saldırı olarak bunu görüyoruz. Emniyetimiz devletimiz gerekeni yapacak. Herkes hakkettiği cezasını bulacak. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Seçime kan bulaştırdılar. Bunlarda kendileriyle övünsünler” diye konuştu.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.